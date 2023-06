Lascia la figlia di tre anni nel B&b e va al ristorante: madre a processo

Figlia di 3 anni incustodita, la tragedia rischiata e il processo

Una donna di 27 anni sarà processata per abbandono di minore. I fatti risalgono al 2017 e solo per un miracolo una bambina di 3 anni lasciata incustodita non è precipitata nel vuoto. Ora la madre, colpevole di averla lasciata sola nella stanza di un bad and breakfast a Roma, dovrà comparire davanti ad un giudice. La donna, Ma Nadia Suzuki, - si legge sul Messaggero - originaria delle Filippine, è imputata davanti al tribunale di Roma con l’accusa di abbandono di minore, "con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della propria figlia". La donna probabilmente l’ha lasciata addormentata, prima che uscisse dal B&B, chiudendo a chiave la porta dietro di sé.