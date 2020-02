Treno deragliato: al via la rimozione delle carrozze



A Ospedaletto Lodigiano, in Lombardia, e' iniziata l'operazione di rimozione delle carrozze del Frecciarossa deragliato il 6 febbraio. Nel cantiere gli operai hanno iniziato a imbragare il convoglio e poi le due maxi-gru solleveranno ogni singolo vagone prendendolo in testa e in coda. Si parte dal primo vagone, ancora coricato sui binari. Con un'operazione lunga e delicata, le carrozze saranno collocate su mezzi di trasporto eccezionali che le trasferiranno nel Centro Italia per le necessarie riparazioni. L'area era stata dissequestrata mercoledi' scorso. I lavori nel maxi-cantiere sono stati preceduti dall'allontanamento delle linee dell'alta tensione dal convoglio.