Trentino, precipita per 100 metri: morto un climber diciottenne

Trentino, climber diciottenne precipita per 100 metri e muore durante una scalata

È morto all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento il giovane climber che venerdì scorso era precipitato per circa 100 metri mentre stava scalando lungo la via Perla Bianca sulla Parete Placche Zebrate a Pietramurata nel Trentino occidentale. La vittima è un diciottenne, Giovanni Bernabè, studente trentino che frequentava il liceo ‘Da Vinci’ di Trento. Lo sportivo stava scendendo in modalità di corda doppia assieme al compagno di cordata quando, per causa in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto. Le condizioni di Bernabè erano apparse subito molto gravi essendo stato recuperato incosciente e con politraumi.

Secondo le prime ricostruzioni, pare si trovasse in sosta e stesse attrezzando la corda doppia successiva quando, probabilmente a causa di un errore, è precipitato per circa 100 metri, schiantandosi al suolo. Il compagno ha immediatamente allertato i soccorsi. Sono ancora da verificare le cause della tragedia. Tutti i residenti di Pietramurata si sono stretti attorno ai genitori del giovane.

