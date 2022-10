Treviso: ruba tre auto e uccide una ciclista, 19enne fermato dai carabinieri

Incredibile a Treviso: ruba un'auto, uccide un uomo in bicicletta e tampona due auto dei carabinieri

Ha rubato tre auto in sequenza e nella fuga tra le strade del trevigiano ha investito e ucciso un ciclista di 67 anni. Tutto è iniziato poco dopo le 9.15 di questa mattina a Vallà, frazione del comune di Riese Pio X, quando un ragazzo di 19 anni ha rapinato una donna portandole via le chiavi di una Honda Civic fuggendo poi a bordo dell'auto. Fuga che si è interrotta ad Altivole dove è uscito fuori strada e, abbandonata l'auto, ha messo in atto una nuova rapina portando via a un'altra donna un'Audi. Auto con cui ha investito e ucciso un ciclista a San Zenone degli Ezzelini.

Il giovane, dopo l'incidente mortale, ha poi proseguito la folle corsa impattando contro un camion e alcune auto. Dopo l'ennesimo incidente ha nuovamente rapinato un'auto, questa volta una Ford Ka, ma la sua corsa è stata fermata nel comune di Fonte da una pattuglia di carabinieri che, nonostante siano stati a loro volta coinvolti in un incidente causato dal giovane, sono riusciti a bloccarlo. A fermare il diciannovenne, residente a Riese Pio X e con piccoli precedenti, sono stati un appuntato scelto di 40 anni e un carabiniere di 22 anni della stazione di Asolo. Sul posto, oltre ai militari della compagnia di Castelfranco e di Treviso, è arrivato anche il comandante provinciale, il colonnello Massimo Ribaudo. Il giovane si trova ora piantonato in ospedale a Castelfranco.