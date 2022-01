Trieste, 17enne ucciso da una sola persona. Ragazzo fermato non risponde ai pm

Trieste, la Procura conferma: appurato che l'omicidio del 17enne è stato commesso da una sola persona

"Proseguono le investigazioni, che hanno finora consentito di appurare che l'omicidio è stato materialmente commesso da una sola persona". Lo scrive il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, in una nota sulla "ulteriore evoluzione del procedimento penale aperto in relazione all'omicidio di Robert Trajkovic", il 17enne ritrovato sena vita in un ostello di via Rittmeyer.

Omicidio Trieste, il giovane fermato s'è avvalso della facoltà di non rispondere

Oggi "è avvenuto l'interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari di Trieste, nei confronti del giovane fermato per omicidio volontario premeditato, il quale al momento s'è avvalso della facoltà di non rispondere". Lo ha scritto sempre nella nota sulla "ulteriore evoluzione del procedimento penale aperto in relazione all'omicidio di Robert Trajkovic", il procuratore di Trieste De Nicolo. "Il Gip – spiega De Nicolo – si è riservato di procedere entro domani sulla richiesta, formulata dal sostituto procuratore titolare del procedimento, di convalida del fermo e di sottoposizione dell'indagato alla custodia cautelare in carcere".

Trieste, omicidio 17enne: al vaglio della Procura posizione ragazza contesa

"E' attualmente al vaglio del magistrato - si legge ancora nella nota - la posizione della giovane nella cui stanza era atteso Robert Trajkovic la notte in cui è stato ucciso: ciò con riferimento alle prime dichiarazioni rese dalla medesima e concernenti la presunta scomparsa di quest'ultimo".