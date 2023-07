Trieste, punto in gola da un insetto durante snorkeling: ricoverato 70enne

Trieste, 70enne rischia la vita per una puntura di un insetto mentre fa snorkeling

Un uomo settantenne ha rischiato di perdere la vita durante un bagno in mare nella Baia di Sistiana, a nord di Trieste, nella mattinata di martedì 18 luglio.

Mentre l’uomo era con la testa sott’acqua praticando snorkeling, un insetto si è insinuato nell’aeratore finendogli in gola attraverso il boccaglio. Dopo la puntura, il bagnante ha subito accusato difficoltà respiratorie e, compreso cosa gli stesse per succedere, è tornato a riva dove è stato soccorso prima dai presenti e poi dai sanitari del 118. La chiamata di soccorso al numero unico per le emergenze ha fatto intervenire tempestivamente sul posto un’ambulanza e un’automedica, che hanno provveduto al trasporto dell’uomo in ospedale.

Arrivati sul posto, i sanitari hanno trovato il bagnante in elevate difficoltà respiratorie – peggiorate nel frattempo –, ma ancora perfettamente cosciente. Gli stessi gli hanno dapprima praticato delle manovra di primo soccorso sul posto e poi lo hanno traportato all’Ospedale Cattinara di Trieste, dove l’uomo è stato preso in carico dai medici e ricoverato per i dovuti controlli. Nonostante la gravità della puntura, resta escluso per lui il pericolo di vita.