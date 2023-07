Bimbo di quattro anni morto annegato: arrestati due presunti giovani scafisti

L’attività investigativa risale all’approdo a Reggio Calabria, lo scorso 13 luglio, della nave “Dattilo” della Guardia Costiera

Arrestati due presunti scafisti africani. Al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Reggio Calabria hanno sottoposto a fermo un cittadino della Sierra Leone di 20 anni, accusato, in fase di indagine preliminare, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e conseguente morte.

Contestualmente, nel corso dell’attività investigativa, sono stati raccolti gravi indizi per gli stati fatti a carico di un connazionale di 19 anni, non presente a Reggio Calabria in quanto era stato fatto scendere a Lampedusa per ragioni sanitarie. Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha emesso per entrambi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.