Cronache

Venerdì, 18 settembre 2020 - 11:51:00 Tunisino spacca naso a poliziotto e fugge in manette. Salvini:"Serve il taser" Il 25enne è scappato dal tribunale, è riuscito a far perdere le sue tracce. Era stato arrestato in Italia per un tentato omicidio commesso in Germania

Tunisino spacca naso a poliziotto e fugge in manette. Salvini:"Serve il taser" Un tunisino 25enne, arrestato dalla squadra mobile lo scorso luglio, sarebbe riuscito a liberarsi colpendo un agente della polizia penitenziaria, che lo stava scortando nel parcheggio del tribunale di Firenze. Doveva rispondere dell’accusa di tentato omicidio per fatti commessi in Germania ed è riuscito a fuggire ammanettato. È successo nella tarda mattinata di giovedì 17 settembre, al palazzo di Giustizia di Novoli. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe riuscito a liberarsi colpendo un agente della polizia penitenziaria, da lì la fuga, con le manette ancora ai polsi e diversi agenti all’inseguimento, poi le ricerche delle forze dell’ordine in tutta la città. Il segretario della Lega Matteo Salvini è intervenuto sulla vicenda. “Solidarietà agli uomini e alle donne in divisa che da troppo tempo chiedono al governo di poter utilizzare la pistola ad impulsi elettrici, il taser".