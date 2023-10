Ue, intesa sui migranti. L'Italia vince la battaglia sulle Ong con la Germania

Ue, un patto sui migranti che sorride all'Italia. Ma con la Germania i rapporti restano tesi

L'Europa ha trovato un accordo sui migranti, la questione principale riguardava le Ong, la Germania insisteva per inserire anche le organizzazioni non governative nel trattato tra i 27 Paesi Ue ma l'Italia era contraria e questo rendeva il tentativo di mediazione della Spagna complicato. La svolta nel negoziato è arrivata nelal notte e il nuovo accordo sul regolamento sulle crisi migratorie sorride all'Italia, stralciato il capitolo relativo alle Ong. Il documento era fermo da giovedì scorso dopo lo stallo venutosi a creare tra Germania e Italia con tanto di botta e risposta tra Meloni e Scholz.

A quanto si apprende da più fonti europee il punto sulle Ong è stato stralciato e la presidenza spagnola ha scelto di mettere il regolamento in agenda alla riunione dei Rappresentanti Permanenti di oggi, puntando così all'intesa prima del vertice di Granada. Sul testo non ci sarà un voto formale: la presidenza concluderà il dibattito registrando o meno il sostegno necessario al regolamento. La Spagna ha mediato e si è detta soddisfatta dell'accordo finale. "Abbiamo discusso del memorandum con la Tunisia e subito dopo abbiamo avuto una crisi a Lampedusa, un incremento degli arrivi irregolari in Grecia e in Spagna, con numeri che sono in aumento. Era necessario trovare in fretta un'intesa", ha detto il ministro degli Esteri spagnolo Pascual Navarro Rios. Il trattato non risolve il problema ma aiuta a stemperare la tensione tra Italia e Germania, anche se i rapporti restano comunque ancora complicati.