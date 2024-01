"Un nido di ragno nel mio orecchio. Tremendo". Il racconto e il caso choc

La storia di Lucy Wild, 29enne di Sale, Cheshire



Ha estratto un ragno che stava cercando di entrarle nell’orecchio e dopo lo spavento, pensava che tutto fosse passato. Ma dopo tre settimane continuava a sentire dolore e fastidio. La storia di Lucy Wild, 29enne di Sale, Cheshire, la racconta il Daily Mail (riportata in Italia dal sito internet www.ilfattoquotidiano.it). La donna ha spiegato di avere dolore e di aver pensato che fosse cerume. Ha usato così la piccola camera degli auricolari: “Ho pensato di dare un’occhiata, ma non ho premuto il tasto di registrazione perché non ci si aspetta un ragno nell’orecchio. Mi dimenavo per cercare di tirarlo fuori, abbiamo chiamato il 111, mi hanno messo dell’olio d’oliva caldo nell’orecchio e l’hanno tirato fuori. Era ricoperto di olio ed era grande come l’unghia di un bambino, circa 1 cm”.

Tutto finito? Macché. Il racconto continua: “Dopo una cura antibiotica, ho continuato ad avere dolore e così ho guardato di nuovo e ho visto una sostanza nera”. Wild spiega di avere quindi preso appuntamento da un otorino: “Prima ha visto il video e poi ha guardato dentro l’orecchio. Ha detto di non avere mai visto niente del genere: era un nido di ragno. Toglierlo è stato molto doloroso“. “Non sono disposto a dire molto su questo caso, alcune parti potrebbero essere gambe del ragno ma non aggiungo altro”, ha spiegato un portavoce della British Arachnological Society.