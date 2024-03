Usa: una chiatta contro il ponte in Oklahoma, torna l'incubo "Baltimora"

Chiatta contro un ponte in Oklahoma

Una chiatta si è schiantata contro un ponte nello stato dell'Oklahoma, negli Stati Uniti. Le autorità locali hanno riportato che non ci sono state vittime e che il traffico è stato temporaneamente bloccato per poi essere riaperto dopo i controlli di sicurezza. Le cause dell'incidente sono al momento sconosciute.

Come scrive l'Ansa, questa notizia riporta alla mente l'incidente avvenuto solo martedì scorso a Baltimora, dove una nave mercantile si è scontrata con il Francis Scott Key Bridge, causando il crollo del ponte e la scomparsa di sei operai edili. È un ricordo che risveglia un vecchio incubo legato a un incidente avvenuto nel 2002 nello stesso fiume Arkansas, sempre in Oklahoma. In quell'occasione, il crollo di un ponte lungo l'autostrada I 40, causato da un rimorchiatore che spingeva due chiatte e urtò un pilone della struttura, provocò la morte di 14 persone e il ferimento di altre undici. Si scoprì in seguito che l'incidente fu causato da un malore del capitano del rimorchiatore.

Questi incidenti sottolineano l'importanza della sicurezza delle infrastrutture e l'attenzione che deve essere prestata per prevenire simili tragedie in futuro.