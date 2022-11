Uomo s’incastra fino all’ascella nel water della discoteca e recupera il dente

Tornino, un uomo s'incastra fino all’ascella nel water di una discoteca e recupera il dente perso. Il racconto

Un uomo è rimasto incastrato con il braccio, dalla mano fino all'ascella, all'interno di un bagno 'alla turca', della discoteca Notorius di Torino. Il protagonista della vicenda voleva recuperare un dente che aveva perso.

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare l'uomo, di nazionalità peruviana, di 46 anni. Per portare a termine l'operazione è stato necessario, anche, l'aiuto dei sanitari della Croce Reale di Venaria Reale. I soccorritori hanno dovuto demolire il bagno del locale, sito in via Stradella nella zona a nord del capoluogo piemontese, per cercare di liberare l'uomo.

Al termine dell'operazione, il 46enne è stato portato all’ospedale Giovanni Bosco per accertamenti: si sospetta la rottura del polso. Invece il dente non è stato recuperato, ma la ricerca perduto potrebbe costargli però caro: il sanitario dovrà essere sostituito e, secondo quanto riferisce Torino Today, i gestori del locale potrebbero addebitargli l’importo del bagno da ricostruire.