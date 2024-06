Uova rosa in giardino: se le vedi non toccarle ma chiama le autorità

Le uova rosa sono delle lumache mela, una specie infestante dal Sud America che può causare gravi problemi all'agricoltura

A guardarle potrebbero sembrare quasi carine ma se avete delle piccole uova rosa in giardino potrebbe essere un problema. Si tratta infatti della progenie di una specie animale vietata in tutta Europa. Le uova rosa si trovano su tronchi, steli delle piante ma anche fra l'erba e i sassi, solitamente vicino a una fonte d'acqua e sono deposte dalle lumache mela. Questi molluschi non sono effettivamente pericolosi per l'uomo ma creano seri danni all'agricoltura.

Le lumache mela appartengono al genere Pomacea e possono devastare le coltivazioni di riso così come gli ecosistemi acquatici. Si tratta di una specie invasiva originaria del Sud America. Il ciclo di gestazione delle uova rosa è di circa 40 giorni e data l'assenza di predatori naturali si schiudono senza problemi. L'Unione Europea considera le lumache mela un organismo nocivo da quarantena, ai sensi della decisione 2012/697/UE.

"Nei casi in cui venisse riscontrata la presenza del genere Pomacea in campi e in corsi d’acqua, - si legge della direttiva europea - tutti gli Stati membri devono istituire zone delimitate al fine di eradicare tali organismi e di garantire un monitoraggio intensivo per verificare la loro presenza". Se le avvistate in giardino dovete quindi contattare immediatamente il Servizio Fitosanitario Nazionale o Regionale.