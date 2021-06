Usa, crolla un palazzo di 12 piani a Miami: estratte vive 8 persone. Vittime

Un palazzo condominiale di dodici piani è crollato nella notte davanti alla spiaggia oceanica di Surfside, a Miami. Secondo quanto riferisce la Cbs un primo cadevere è stato estratto dalla macerie. Mentre le persone estratte vive per ora sono otto, secondo quanto riporta l'Abc. Il crollo dell'edificio ha causato una nuvola di detriti attraverso il quartiere, coprendo le auto fino a due isolati di distanza con uno strato di polvere. Sono decine le squadre di soccorso al lavoro per rimuovere le macerie dell'edificio, la cui parte posteriore è del tutto collassata, alla ricerca di sopravvissuti. I cronisti devono mantenere una distanza di cinquanta metri dall'area. L'edificio, secondo la stampa locale, ospitava un massimo di cinquanta persone ma l'informazione non è stata confermata dalla polizia. L'area intorno alla 88th Street e Collins and Harding avenue è stata chiusa; decine di autopompe e mezzi di soccorso sono allineati lungo le strade, riportano i testimoni sul luogo.

Dagli account Twitter dei cittadini statunitensi arrivano i primi video del crollo del palazzo condominiale di dodici piani avvenuto nel mezzo della notte. L'allerta è massima in tutta la zona.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X