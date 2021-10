Usa, sparatoria in una scuola in Texas: "Morti e diversi feriti"

Usa, sparatoria in un liceo americano in Texas: diversi feriti nell'area metropolitana di Dallas

Nuova sparatoria in un liceo americano, alla Timberview High School ad Arlington, nell'area metropolitana di Dallas. L'istituto è stato isolato a causa di una persona armata all'interno del campus, che ha aperto il fuoco e ferito diverse persone. L'Atlanta Journal Consitution parla di "molteplici morti", mentre la polizia non ha confermato il numero delle persone coinvolte e Kxas-Tv riporta che "numerose persone sono state colpite". La polizia sta "setacciando" la scuola per trovare il responsabile della sparatoria, che sarebbe ancora quindi in azione.