Usa, talco cancerogeno: Johnson & Johnson dovrà risarcire 2,1 mld $

Usa, il talco è cancerogeno: bocciato il ricorso di Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson dovrà pagare 2,1 miliardi di dollari di risarcimento alle donne che hanno sviluppato il cancro alle ovaie dopo aver utilizzato per l'igiene personale i prodotti talco dell'azienda. La Corte Suprema, si apprende dai media statunitensi, ha respinto la richiesta della società di riesaminare il caso. J&J aveva sostenuto che il processo tenuto a livello statale non era stato legittimo.

La multinazionale americana è stata oggetto di migliaia di azioni legali negli anni, accusata di non aver avvertito i consumatori dei rischi di cancro causati dall'amianto nella sua polvere di talco. A maggio dello scorso anno la società aveva annunciato che non avrebbe più venduto questa polvere a base di talco negli Stati Uniti e in Canada, paesi in cui le vendite sono diminuite a causa del cambiamento delle abitudini e della sfiducia dei consumatori nei confronti del prodotto.