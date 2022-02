Usa, tre donne fanno causa a Harvard: "Ignorò le molestie di un docente"

Usa, tre studentesse fanno causa a Harvard: "L'università ignorò le molestie da parte di un docente"

Tre donne hanno citato in giudizio l’università di Harvard per aver ignorato le loro accuse di molestie nei confronti di un docente. Lilia Kilburn e altre due hanno denunciato uno degli atenei più prestigiosi al mondo alla corte federale di Boston per non essere intervenuto nei confronti di un professore di antropologia, John Comaroff, 77 anni, che negli anni avrebbe molestato le tre donne.

Il docente avrebbe minacciato di rovinare le loro carriere accademiche, se avessero deciso di raccontare tutto. Kilburn sostiene che il docente l’avrebbe baciata numerose volte, senza il suo consenso, e in un’occasione le avrebbe stretto una coscia.

Per far desistere Comaroff, Kilburn gli aveva raccontato di aver una relazione con una donna dello stesso sesso, ma non era servito.

Secondo l’accusa, il docente le disse che, se fosse stata in alcune zone dell’Africa, poteva essere forzata a subire uno “stupro correttivo” o addirittura uccisa nel caso fosse emersa una relazione omosessuale. Comaroff avrebbe commentato la cosa con un “tono di eccitazione”.