Covid, Speranza: "Il vaccino? Prime dosi a medici e anziani"

Il vaccino dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa 2 o 3 milioni, che potrebbero arrivare anche entro fine anno (il contratto con AstraZeneca prevede che possano essere distribuite entro il 31 dicembre), andrebbero destinate prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa. Lo dice il Ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista al Corriere della Sera. L'autunno non sarà facile e dovrà essere gestito con la massima cautela, sottolinea.

Nonostante la crescita del numero di contagi il ministro esclude si possa ricorrere e a nuovo lockdown: "Non e' nostra intenzione fermare di nuovo il Paese. Abbiamo investito molte risorse e rafforzato il Servizio sanitario nazionale. Non chiudiamo, anzi riapriamo le scuole". Ci sono tutte le condizioni per un ritorno in classe a settembre "in sicurezza". Le linee guida approvate all'unanimita' con Regioni, Province e Comuni "ci dicono cosa fare in presenza di positivi o focolai. Il Paese deve fare ancora passi avanti e riaprire la scuola e' la cosa piu' importante".

Il ministro vorrebbe si smettesse di speculare sul tema per fini politici: "Basta con la campagna elettorale sulla scuola. La riapertura e' una grande sfida di tutta la comunita' nazionale - sottolinea -. E' un messaggio al Paese. Dobbiamo recuperare quello slancio nazionale che ci ha consentito di superare i mesi più difficili". E la piazza negazionista di Roma "mi fa venire i brividi. Con oltre 35 mila morti quelle immagini sono inaccettabili".

Venendo ai verbali del Comitato tecnico scientifico desecretati, Speranza ribadisce che non contenevano un piano segreto del governo sull'emergenza Vovid ma "uno studio in itinere su scenari potenziali e diversi tra loro, iniziato dai nostri scienziati a metà febbraio e completato a marzo". Quel documento "non è mai stato secretato dal governo, il vincolo di riservatezza fu scelto dal Cts". Alle Regionali "non si vota sul governo, certo è che in tante regioni rischiamo di non vincere perche' siamo divisi. Questo non va bene", conclude.