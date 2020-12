Val Susa, attacco No Tav a cantiere Chiomonte: 2 feriti tra forze dell'ordine

Si registrano due feriti tra le forze dell'ordine durante i disordini scoppiati in Val di Susa dove circa 250 No Tav hanno attaccato polizia, carabinieri e guardia di finanza su tre diversi punti per raggiungere il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. Si tratta di un agente di polizia e di un militare della guardia di finanza. I gruppi di incappucciati hanno accerchiato i reparti dall'alto e dal basso attaccandoli con fitto lancio di bombe carta, petardi e sassi. Le forze dell'ordine hanno risposto con lanci di lacrimogeni. I disordini stanno continuando tra i boschi attorno al cantiere.