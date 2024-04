Misurina: valanga travolge escursionisti, miracoloso salvataggio di una 14enne

Valanga nel Bellunese: 6 persone travolte. Il ferito trasportato in ospedale

Una valanga caduta sui Cadini di Misurina nel Bellunese ha investito sei escursionisti.

Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita mentre le altre cinque sono riuscite a salvarsi. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Belluno.

Montagna: valanga su escursionisti a Misurina, 14enne salvata

Una ragazza di 14 anni di Forni Avoltri in provincia di Udine e' stata salvata dagli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza dopo essere stata travolta da una valanga caduta oggi sotto la Forcella della Neve nei pressi di Misurina ad Auronzo di Cadore. L'allarme, lanciato verso mezzogiorno da un testimone, ha fatto subito decollare l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato con un verricello di 50 metri equipe medica, tecnico di elisoccorso e unita' cinofila da valanga, a circa 2.400 metri di quota. Dalle prime informazioni un gruppo di due adulti e 5 ragazzini era diretto in cresta. Nel distacco della massa nevosa e' rimasta coinvolta una quattordicenne di Forni Avoltri che si trovava 20 metri piu' in basso rispetto al resto della comitiva ed e' stata trascinata per una sessantina di metri nel canale. Rimasta sepolta per cinque minuti sotto un metro di neve, e' stata subito liberata dai soccorritori della Guardia di Finanza di Auronzo, che casualmente si stavano addestrando nelle vicinanze. I soccorritori hanno estratto dalla neve un secondo scialpinista, straniero, coinvolto, che era ancora piu' basso nel canale, emergeva illeso dalla coltre nevosa. L'infortunata, che lamentava dolori alla schiena, e' stata caricata in barella, recuperata con il verricello e trasportata all'ospedale di Belluno.