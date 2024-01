Valanga travolge cinque escursionisti nell’Aquilano: uno è morto

Una valanga si è staccata sul monte Sirente, nel Comune di Secinaro, in provincia dell'Aquila, travolgendo cinque escursionisti. Uno di loro, Luca Nunzi, 45 anni, aquilano, è morto. Gli altri 4 dispersi sono stati invece salvati e stanno complessivamente bene. Sono stati loro, compagni di gita della vittima, a chiamare i soccorsi. Sul posto poco dopo le 16 è stato subito inviato l'Elisoccorso. Il tecnico del Cnsas presente a bordo, una volta verricellato sul punto, ha individuato subito il travolto ma purtroppo le condizioni sono apparse da subito critiche e il medico presente a bordo dell'elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

"C'era allerta valanghe in un canale. Una zona frequentata da sciatori e alpinisti anche in questo periodo. Orario troppo tardo perché solitamente tali attività si fanno nella prima mattinata", afferma uno dei soccorritori del Soccorso alpino che si è recato sul luogo, nella zona chiamata della Neviera, sul Monte Sirente sul lato interno, quello che guarda la vallata e non quindi la zona dell'Altopiano delle Rocche.

La tragedia si è verificata lungo Il canale Maiori, una grande classica dell'Appennino, una delle scialpinistiche più apprezzate e conosciute d'Abruzzo. Bello e impegnativo, richiede una buona tecnica e condizioni sicure della neve. Infatti incombe su tutto l'itinerario la minaccia di possibili valanghe e delle grosse cornici che orlano la cresta alla testata del canale.