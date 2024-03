Vannacci: "In discoteca corteggiai una trans. E una mia ex era di colore"

Roberto Vannacci e le sue ex. "Si chiamava Valentina, non sapevo fosse un uomo..."

Roberto Vannacci esce allo scoperto, ma non sulla sua decisione finale di candidarsi o meno alle Europee con la Lega. Il generale svela retroscena sulla sua vita privata. "Ho avuto - dice Vannacci a Un giorno da pecora su Radio 2 - una ragazza di colore, mulatta, molti anni fa, eravamo in Europa ma non entriamo nei particolari. Non era italiana ma io non ho nulla contro le persone di etnie diverse. Abbiamo avuto una storiella di un mesetto, e poi l’ho lasciata io. Il motivo? Sono abbastanza pesante…".

L'altro retroscena riguarda Valentina, e un incontro avvenuto in una discoteca. "Non sono mai stato corteggiato da un uomo, ma ho ricevuto avances: qualcuno che ammicca o che ti viene vicino in discoteca. Una volta però, - racconta Vannacci - quando avevo 19 anni, a Torino ho corteggiato una donna che poi mi sono reso conto che tanto donna non era. Si chiamava Valentina. Era quasi irriconoscibile, ma era un transessuale. Me lo hanno detto e sono tornato indietro sul corteggiamento".