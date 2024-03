Vannacci, nasce il comitato con parà e leghisti. "Ma non siamo un partito"

A Pisa nasce il comitato pro Vannacci. E arriva anche la leghista Ceccardi

Il mondo al contrario. Questo ovviamente il nome de comitato nazionale pro Roberto Vannacci, nato ufficialmente in un raduno all'hotel Continental di Tirrenia (Pisa) per la prima assemblea nazionale del neocostituito comitato. Presenti circa 70 'delegati' per circa 300 tesserati e almeno 3.000 iscritti al sito internet e alla newsletter.

"Ma non siamo un partito - ha detto all'Ansa il presidente Fabio Filomeni - siamo un gruppo di persone libere che si riconosce nelle opinioni di quelle che mi piace definire militarmente e non politicamente un nostro camerata". In sala, dicono i promotori, c'erano cinque paracadutisti su 70 delegati. A Tirrenia a "portare la mia personale solidarietà e vicinanza per gli attacchi mediatici che sta subendo da mesi" è arrivata anche l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi.

"Oggi Roberto Vannacci era a Tirrenia per incontrare alcuni sostenitori. Gli ho portato la mia solidarietà per i processi mediatici a cui è quotidianamente sottoposto. Non ha ancora sciolto le riserve, ma qualora volesse candidarsi con la Lega ne sarei felice" ha scritto poi sui social Ceccardi, che posta una foto col generale Vannacci. "A Bruxelles ci aspettano molte battaglie contro l'ideologia del politicamente corretto e credo che se mai diventassimo colleghi, saremmo di sicuro un'accoppiata vincente! Grazie del caffè generale Vannacci!", aggiunge Ceccardi.