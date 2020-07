Vaticano, è morto il cardinale Grocholewski: collaborò con Wojtyla e Ratzinger

E' morto oggi all'eta' di 80 anni, il cardinale polacco Zenon Grocholewski, Prefetto emerito della Congregazione per l'Educazione Cattolica che aveva lasciato, per aggiunti limiti di eta', nel 2015 dopo 16 anni. Una vita impegnata nella Curia romana con diversi incarichi e dedicata principalmente alle tematiche del Diritto canonico e dell'educazione, i due pilastri della formazione e del lavoro del porporato. A lungo era stato stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e poi di Benedetto XVI.

Terzo dei quattro figli di Stanislao e Giuseppina Stawinska, era nato l'11 ottobre 1939, a Brodki in Polonia, nell'arcidiocesi di Poznan dove aveva iniziato a compiere gli studi filosofici-teologici nel Seminario arcivescovile e dove era stato ordinato sacerdote il 27 maggio 1963. Tre anni dopo, il trasferimento a Roma, la Licenza e il Dottorato con il massimo dei voti in Diritto Canonico nella Pontificia Universita' Gregoriana con una tesi in lingua latina sul tema del diritto matrimoniale e successivamente il diploma di avvocato del Tribunale della Rota Romana. Dall'ottobre 1972 fino al 15 novembre 1999 il suo lavoro principale e' stato quello nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, come facente funzioni di Notaio, di Cancelliere; quindi nel 1982 per nomina di Giovanni Paolo II, come Segretario, e infine come Prefetto.