Vaticano, il cardinale Lacroix si dimette. A breve il processo per abusi

Vaticano, l'arcivescovo del Quebec Lacroix rassegna le dimissioni in vista del processo che lo attende: "Sono sereno e fiducioso"

Bufera sul cardinale canadese Gerald Cyprien Lacroix su cui pende l'accusa di violenza sessuale. Uno dei più stretti collaboratori di Papa Francesco e membro del C9 - vicino alla Corona - si è autosospeso momentaneamente da ogni incarico respingendo con fermezza il capo per cui è imputato.

Lo ha fatto registrando un lungo video, pubblicato sul sito web dell'arcidiocesi, in cui ribadisce di non aver mai abusato di nessuno nè di aver avuto comportamenti inappropriati: «Per quanto ne so, non ho mai fatto gesti inappropriati nei confronti di nessuno, siano essi minori o adulti. Affronterò ogni passaggio legale con anima pura e coscienza tranquilla" ha dichiarato il 66enne.

Non solo, il cardinale Lacroix ha tenuto piuttosto a ricordare: «E' occasione, come arcivesovo di Quebec, ribadire che noi siamo sempre a favore delle vittime, e ringrazio tutti coloro che si sono esposti per manifestarmi solidarietà. Il mio conforto è in Dio che non ci abbandona mai» ha concluso l'arcivescovo.