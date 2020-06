Vede un vigile urbano senza mascherina. Chiama i carabinieri. Arrestato. Video

Da Facebook

Questa è Chivasso.

Succedeva oggi alle 19:00 circa in via Berruti.

Il ragazzo in questione è anche mio amico...è vero non sarà uno dei più tranquilli o un santo ed avrà sbagliato i modi ma vi assicuro che a sto giro non ha proprio fatto nulla di male anzi....

In breve: passava di li dopo aver fatto la spesa, stava andando a casa quando vede un vigile urbano senza mascherina (qualche settimana prima lui era stato multato perché sprovvisto di quest'ultima) così preso dalla rabbia e dal nervoso,dato che le forze dell'ordine in generale dovrebbero esser le prime a dar l'esempio,decid e di denunciare quel vigile ai carabinieri.

Essi al posto di ascoltarlo e cercare di calmarlo gli mettono le mani addosso spingendolo (tutto ripreso fortunatamente) e mettendogli le manette come fosse un malintenzionato un ladro o chissá cosa... ricordo che era stato proprio lui a chiamarli.

Da qui non si capisce più nulla. La gente che aveva visto tutto dal principio e riprendeva con i cellulari prende le sue difese ed urla dai balconi: Vergogna..lasci atelo stare. Gli fate male. questo è abuso di potere!! Fategli chiamare un avvocato... Andate ad arrestare chi spaccia... Ecc ecc

Conclusione: non ho il numero di quella poveraccia di sua madre per avvisarla.. Sto provando a contattarlo da ore senza risposta ciò vuol dire che si trova ancora in caserma...

Io sono sempre piú senza parole.....inol tre mi chiedo c'era proprio bisogno di 9 agenti tra carabinieri e polizia urbana?? E se erano in tre che arrivava la S.W.A.T ?? RIDICOLI !!!

Com'era? Ah già: la legge e uguale per tutti.... Pff



GUARDA IL VIDEO:

