Venezia, arriva il 'barch-in" il primo cinema in barca sotto le stelle

La laguna Venezia si trasforma in cinema. Nasce il "barch-in", il primo drive-in in barca. Il capoluogo del Veneto tramite il patrocinio del Comune ha aderito all'iniziativa. Cinque serate, fino al 1° agosto per godere dello spettacolo. La struttura, - si legge sulla Stampa - posizionata nel bacino dell’Arsenale di Venezia, si è inaugurata l'altra sera, con un happening a cui hanno partecipato oltre trecento persone, a bordo di una sessantina di barche. Per l’occasione, sul maxi schermo posizionato a terra, è stato proiettato il thriller drammatico del 2006 «The Prestige», mentre la platea di barche ormeggiate, private o a noleggio, si è distribuita a raggio sullo specchio d’acqua della darsena.

Cinque le serate programmate per ora, con altrettante diverse pellicole. La registrazione della propria presenza, come da regolamento Covid, e la prenotazione del posto barca è obbligatoria per tutti i partecipanti. I film ripercorrono il tema del rapporto tra l’uomo, l’acqua e l’arte marinaresca, avvicinandosi e allontanandosi dall’epicentro “Venezia” con una scelta tra film più intimi e ricercati, documentari, cult e blockbuster. Il 30 luglio è previsto Fish Out of Water, di Riccardo Vencato e Stefano Pellizzato, il 31 luglio è la volta di Apocalypse Now - Final Cut, di Francis Ford Coppola (e per voi lettori di CineFacts.it ci sarà una sorpresa), il 1° agosto si chiude con Il Pianeta in Mare, di Andrea Segre.