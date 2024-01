Verdini jr, così zittiva i giornali nemici: "Un banner bello grosso se..."

Verdini jr e gli sponsor per far "parlare d'altro" i giornali. Le intercettazioni

L'inchiesta Anas, attraverso le intercettazioni telefoniche finite agli atti, svela tutto il "sistema Verdini". Tommaso, il figlio di Denis, si preoccupava non solo delle gare d'appalto ma cercava di tenere a bada anche i nemici o comunque i rivali, cercando di farsi amici i giornali. Emblematica in questo senso è l'intercettazione telefonica tra Verdini jr e l'ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace. L'operazione poi non andrà a buon fine ma svela il metodo usato. Si parla di un articolo comparso su Sassate.it, che al figlio di Denis non è piaciuto. Verdini (V): Ciao Storag! (...) Senti una cosa... - dice Tommaso e lo riporta Il Fatto Quotidiano - Guido Paglia... amico tuo...S: Eh... insomma... eh ... rapporti alterni... però dimme...V: No perché ... con quel sito di Sassate rompe il ca... a morire a un paio di amici miei... Vorrei proporgli un bello sponsor Pastation, glielo metto bello alto nel banner... ma che la finisca!"

"Che dici? S: E chi so ‘sti amici?. V: Uno - prosegue Tommaso e lo riporta Il Fatto - è Massimo Simonini... l’ex di Anas... e l’altro è Vito Bonsignore! ...me li fa morbidi... e gli crea anche dei danni, poi loro lo quereleranno vabbè... S: Se va (...) lo querelano, eh... eh... eh ... V: Sì, sicuro lo querelano, però S:“Ma che caz... se dovrebbe di’... eh!. V: “No, secondo me niente... per questo voglio dire se lui... ci fosse modo di parlarci uno dice: ‘Va finiscila... lascia perdere questi due temi... parla d'altro, ma gli faccio anche uno sponsor... S: (...) Gliene parlo... per carità... però... non so l’effetto che ottengo... te lo faccio sapere! V: Va be’... Prova... prova a sondare bene il terreno... faglielo capire che sono disponibile anche a fargli uno sponsor... ora non mi viene una decina di milioni di euro però insomma se devo fare uno sponsor... 2-3-4 mila euro sul sito glielo metto.

La linea di Sassate.it non è cambiata. Al Fatto Storace spiega di "non aver dato seguito alla richiesta". E anche il direttore del giornale Guido Paglia conferma: “Nessuna richiesta. Ma non avrei cambiato mai linea. Inoltre noi non abbiamo sponsorizzazioni di alcun genere".