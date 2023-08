Verona, 13enne morto investito. "Ora una raccolta fondi": l'annuncio su Affari

La Procura: "L'uomo non si poteva arrestare"



"L'automobilista non si poteva arrestare, non c'era flagranza di reato. Se si fosse proceduto all'arresto sarebbe stato illegale. Al massimo si poteva valutare il fermo di pg. Ma, al 99%, anche questo non sarebbe stato convalidato". Così all'Ansa il sostituto procuratore di Verona Bruno Bruni, sulle polemiche sorte dopo l'investimento del 14enne Chris Abom, per il quale è stato denunciato in stato di libertà l'operaio 39enne ritenuto responsabile del fatto. "I carabinieri - ha aggiunto - hanno valutato che non vi fosse pericolo di fuga. Certo, si era allontanato dal luogo dell'incidente, ma era tornato a casa, non era scappato".