Verona, arrestato e bloccato a terra da tre poliziotti per 5 minuti

Un uomo bloccato a terra da tre poliziotti. Per circa cinque minuti. Apparentemente inerme, almeno stando alle immagini. In stato di ubriachezza molesta, e lo era da un paio d'ore: da quando, all'interno di un bar di Borgo Nuovo, periferia di Verona, continuava a pretendere alcolici e per questo i titolari hanno chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti arrivano sul posto: uno ferma l'uomo e lo porta di peso verso la volante, dove viene perquisito e dove gli vengono abbassati i pantaloni.

A documentare i momenti dell'arresto è un video realizzato da un testimone e pubblicato - in esclusiva - dal sito de la Repubblica. Nel filmato si vedono gli agenti che tengono l'uomo riverso a pancia in giù sull'asfalto, al centro di un parcheggio. Dietro una delle due auto della polizia intervenute. Un poliziotto gli tiene bloccati i piedi, l'altro la schiena, un altro il collo. L'arrestato - sotto lo sguardo di altri avventori del bar e di alcuni residenti della zona - grida, bestemmia. Si lamenta per la presa degli agenti che lo hanno ammanettato. Si sente una donna, che forse lo conosce, che gli dice "non gridare, respira". Un altro uomo, poi allontanato dagli uomini in divisa, cerca di aiutarlo e altri dicono ai poliziotti di fermarsi, altrimenti "lo ammazzate".

VERONA: QUESTURA SU VIDEO ARRESTO, 'AGITO CORRETTAMENTE, NESSUN ABUSO' - "Gli operatori delle volanti hanno agito correttamente, senza abuso alcuno, nel pieno rispetto delle libertà fondamentali e dei principi costituzionalmente garantiti, seguendo i protocolli dettati in materia di tecniche operative". E' quanto precisano dalla Questura di VERONA, riferendosi al video, diffuso in rete, che mostra tre poliziotti fermare un uomo - un veronese di 46 anni - arrestato poi con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

VERONA: POLIZIA, PIANESE (COISP) 'ITALIA NON E' MINNEAPOLIS, NON PARAGONARE VICENDA FLOYD' - ''Quello che è accaduto a VERONA non ha nulla a che vedere con ciò che si è verificato a Minneapolis con la morte di George Floyd, come invece alcuni tendono a voler forzatamente paragonare. Il video diffuso nelle ultime ore, infatti, non mostra un atteggiamento violento da parte degli agenti. Al contrario: i poliziotti intervenuti stavano in tutti i modi cercando di far alzare l'uomo che si era gettato a terra e non voleva alzarsi proprio per evitare di essere identificato, in quanto ubriaco e sotto l'effetto di droghe''. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. ''Il video dimostra quanto sia difficile il lavoro che quotidianamente svolgono le donne e gli uomini in divisa e dovrebbe far riflettere su quanti agenti vengono feriti durante il servizio, circa 2500 ogni anno, e di cui quasi nessuno parla con questi toni sensazionalistici. Diffondere immagini parziali e scarsamente visibili, corredandole da didascalie o da titoli fuorvianti, non farà altro che scatenare odio sociale e gravi ripercussioni nei confronti delle Forze dell'Ordine pur di emulare ciò che sta accadendo in queste settimane negli Stati Uniti'' conclude.