Verona, mamma uccide le due figlie: trovato il cadavere della donna nell'Adige

Verona, ritrovato nel fiume Adige il corpo della madre delle due bambine uccise ieri

E' stato ritrovato nel fiume Adige il corpo di Sachithra Nisansala Fernando Mahawaduge Dewendra, la donna di origini cingalesi che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver ucciso le figlie di 3 e 11 anni in una casa di accoglienza al Porto San Pancrazio e che era poi sparita, allontanandosi dalla struttura a minuti dal ritrovamento dei corpi. "Piuttosto che dare le bambine a mio marito le ammazzo e mi ammazzo". E' questa la frase che persone vicine alla donna le hanno sentito ripetere spesso. Ed è una frase che la donna ha ripetuto in più occasioni, anche al termine di colloqui con medici che l'avevano sentita più volte per stabilire la sua capacità genitoriale .

