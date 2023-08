Verona, auto travolge e uccide un 13enne. Pirata in fuga: caccia all'uomo

Tredicenne promessa del calcio investito e ucciso da un'auto pirata nel Veronese. È caccia all'automobilista

È morto dopo aver lottato tutta la notte per sopravvivere Chris Abom, il 13enne investito sul ciglio della strada da un'auto lunedì sera verso le 23.30 a San Vito di Negrar, nel Veronese.

L'incidente risultato poi fatale è avvenuto lungo la provinciale 12; la vittima era stata subito soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasportato con la massima urgenza in pronto soccorso di Borgo Trento. Gli agenti della stradale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'investimento, avvenuto lungo un rettilineo di un'arteria che attraversa in senso longitudinale il paese collinare. Resta capire come sia avvenuto l'incidente con l'automobilista coinvolto nello scontro che non si sarebbe fermato, fuggendo. Sul posto i carabinieri per i rilievi e le indagini. I militari sarebbero sulle tracce del pirata.

Era una promessa del calcio, il giovane Chris Abom, che avrebbe compiuto 14 anni a settembre: l'adolescente, tesserato alla Figc, giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. I genitori del giovane, di origine ghanese, sono in Italia da una ventina d'anni, e qui sono nati anche gli altri due loro figli, un maschio e una femmina.