Vicenza, apre una pizzeria abusiva in giardino: maximulta per il gestore

Vicenza, scoperta una pizzeria abusiva in giardino: denunciato il titolare di un’azienda agricola

C'è chi organizza le "pizzate" tra amici, e chi le pizzerie le apre (abusivamente) nel giardino della propria azienda. È ciò che è successo sui Colli Berici, in Provincia di Vicenza, dove è stata scoperta una pizzeria aperta al pubblico senza alcuna autorizzazione. Come riporta Gamberosso.it, in un recente intervento congiunto tra i finanzieri della Tenenza di Noventa Vicentina e la Polizia Locale di Longare (Vicenza), è stata trovata un'attività completamente fuori norma: una pizzeria clandestina situata all'interno di un giardino.

Secondo quanto emerso dall'indagine dei finanzieri, il proprietario di un'azienda agricola organizzava serate con "giro pizza", cotta in un forno a legna. Tutto questo avveniva senza alcuna autorizzazione amministrativa o sanitaria per la somministrazione di cibo e bevande al pubblico. Incredibilmente, la struttura, molto frequentata, aveva una capacità di ospitare fino a 40 clienti e offriva anche spettacoli tribali attorno a un fuoco per intrattenere gli avventori.

Il titolare dell'azienda ha prontamente riconosciuto le accuse e, di conseguenza, le Fiamme Gialle hanno emesso una massiccia multa da quasi 9.000 euro.