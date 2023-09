Posta sui social un video di un ubriaco senza consenso. Dovrà pagare 10mila €

Posta un video senza consenso. La multa è salatissima e crea un precedente

Una sentenza di un tribunale spagnolo è destinata a fare giurisprudenza. Arriva un verdetto esemplare per un soggetto che ha filmato e postato sui social un uomo ubriaco, dovrà pagare una multa di 10mila euro. Per 95 secondi di immagini, carpite contro la volontà dell'uomo buttato in pasto alla platea virtuale, l'autore della diffusione è stato giudicato colpevole e sanzionato. È successo in Spagna, il cui Garante della privacy (Aepd), ha riscontrato una violazione dell'articolo 6, n. 1, del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy). Nel gennaio 2022, una persona, visibilmente in non buone condizioni, probabilmente per avere bevuto un po' troppo, si trovava per strada con il suo cane.

Un'automobilista si è avvicinato e, dall'auto, con il suo telefono cellulare - riporta Italia Oggi - ha ripreso il passante aggrappato a un cestino. Il video di 1 minuto e 35 secondi, in cui è riconoscibile il volto dell'interessato, è stato pubblicato e diffuso dall'autore e da altre persone, dapprima tramite Whatsapp e, in seguito da altri social network (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube). Nel settembre 2022, Facebook ha rimosso il video.