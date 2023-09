La7 cancella l'ultima puntata di In Onda, che fine hanno fatto Aprile e Telese

"Non sarà mai trasmessa", La7 cancella l'ultima puntata di "In Onda"

Che fine ha fatto l’ultima puntata di “In Onda”? Doveva essere trasmessa sabato 9 settembre, ma dell’episodio non c’è traccia. È “giallo”, dunque, per la sparizione della puntata del programma in onda su La7 e condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

Annunciata alla fine della puntata della trasmissione precedente, l’ultimo appuntamento in compagnia di “In Onda” non è mai stata trasmessa e i telespettatori della rete di Urbano Cairo hanno trovato al suo posto una replica di Eden di Licia Colò. Ma cosa è successo?

A ricostruire il giallo è TvBlog che parte dal post di ringraziamenti pubblicato sabato sui social da Aprile, che parlava di “maratona finita”. Ebbene, la puntata sarebbe stata registrata in anticipo e, alla fine, è stato deciso di non mandarla in onda. Il motivo è dovuto alla stretta attualità: la drammatica notizia del terremoto in Marocco ha spinto la rete a non trasmettere l'ultima di “In Onda” che, evidentemente, trattava argomenti "freddi”.