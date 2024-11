Bari: assalto a portavalori. Auto in fiamme | video

Ecco il video dell'assalto, ennesimo, ad un portavalori. L'agguato stamane, in Puglia, lungo la SS96 in direzione Altamura, all'altezza di Toritto. La banda, una decina di uomini in tutto, hanno prima bloccato la strada alle loro spalle poi preso d'assalto il mezzo blindato colpito e costretto a fermarsi. Facile a quel punto compiere la rapina con un bottino di oltre un milione di euro.