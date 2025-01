Il marito di Rosa Vespa: "La pancia era diversa, le ho creduto". VIDEO

Moses Omogo Chidiebere, marito di Rosa Vespa, la 51enne accusata del rapimento della piccola Sofia in ospedale a Cosenza, ha deciso di raccontare la sua verità ai microfoni di Tgcom24. Dopo mesi di dolore e incertezze, l’uomo, scarcerato venerdì scorso, ha spiegato come sia stato ingannato dalla moglie: “La pancia era diversa, ma le ho creduto.” Secondo il racconto di Moses, Rosa aveva inscenato una gravidanza che sembrava reale, con tanto di cambiamenti fisici e comportamentali. “Non potevo immaginare che fosse una menzogna così grande,” ha confessato, visibilmente scosso. La vicenda ha scioccato l’opinione pubblica. Rosa Vespa si trova attualmente in carcere, accusata di aver rapito la neonata dall’ospedale Annunziata di Cosenza, portandola a casa e facendo credere che fosse sua figlia. Le indagini hanno rivelato che la donna avrebbe pianificato tutto nei minimi dettagli. L’uomo, invece, si è dichiarato totalmente estraneo alla vicenda, affermando di aver vissuto questi mesi in un’illusione: “Non capisco perché l’abbia fatto, ma so che non è la persona che conoscevo.” La piccola Sofia è stata ritrovata e restituita ai genitori, mentre l’intera comunità si interroga sui motivi che hanno spinto Rosa Vespa a compiere un gesto così estremo. Il caso resta aperto, e gli inquirenti continuano a indagare per fare piena luce sulla vicenda