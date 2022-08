Violenta una bimba di sei anni, arrestato il 69enne vicino di casa

Un 69enne è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una bambina di 6 anni

In un paese della Val di Nievole, in provincia di Pistoia, lo scorso 14 agosto, sono scattate le manette per un pensionato di 69 anni. L'uomo è accusato di aver abusato di una bambina di 6 anni, figlia dei vicini di casa. L'arresto è ad opera dei carabinieri con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata.

Attualmente il 69enne è ai domiciliari con un braccialetto elettronico e stando a una prima ricostruzione passava del tempo con la bambina facendole vedere gli animali da cortile e dicendole di non raccontare niente su quanto accadeva in suo compagnia. Solo successivamente si è appreso che si trattava di molestie e che sarebbero state attuate proprio in queste circostanze.

Gli abusi si sono ripetuti più volte nel corso del tempo, lo ha raccontato la piccola prima alla nonna e poi a una psicologa, facendo così scattare le indagini che hanno portato alla misura cautelare chiesta dalla procura e concessa dal gip di Pistoia. L'uomo comunque ha respinto e negato tutte le accuse che gli vengono mosse.