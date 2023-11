Violenza donne, "Ti sfiguro con l'acido": arrestato per stalking 36enne

Minaccia l'ex di sfigurarla con l'acido, la pedina e le distrugge l'auto: arrestato per stalking 36enne

A Ercolano, in provincia di Napoli, un 36enne è stato arrestato per stalking. L'uomo aveva minacciato la ex, di 34 anni, di sfigurarla con l'acido e, in più occasioni, anche di morte arrivando a pedinarla di notte e distruggendole l'auto. Il 36enne è un pregiudicato di Portici. Secondo l'accusa, l'uomo voleva riallacciare la relazione con la sua ex compagna. In un primo momento ha inviato messaggi sul telefono cellulare e si è presentato sotto casa. Dopo i continui rifiuti, ha iniziato a minacciarla di morte. Stanca delle continue vessazioni la vittima, fortemente intimorita, ha denunciato gli episodi ai carabinieri.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Ercolano, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sezione indagini "Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione".