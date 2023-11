Catania, stalking al telefono e pedinamenti: denunciato un 50enne-VIDEO

Tormenta la donna che gli piace: denunciato stalker 50enne

La Polizia di Stato, , su delega della Procura Distrettuale di Catania, ha emesso una misura cautelare di obbligo di residenza nei confronti di un uomo di 50 anni, residente in provincia di Catania. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale ed è motivato dai reati di atti persecutori, "aggravati dall'utilizzo di strumenti telematici", e diffamazione nei confronti di una donna non ricambiata.

La denuncia è partita dalla stessa vittima al centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale di Catania. La donna ha descritto il grave disagio causato dagli innumerevoli messaggi, appostamenti, pedinamenti e diffamazioni perpetrate dall'indagato. L'uomo scherniva l'aspetto fisico della vittima, denigrandola e attribuendole relazioni immaginarie con altri uomini, inclusa un'ossessiva accusa di una presunta relazione con un suo conoscente.

Le indagini della polizia postale hanno fornito al pubblico ministero le prove necessarie per ottenere la misura cautelare. L'atteggiamento persecutorio dell'uomo aveva generato ansia e paura nella vittima, portandola ad alterare totalmente le sue abitudini di vita. L'accusato, con il suo comportamento, aveva costretto la donna a vivere in uno stato di costante apprensione, impedendole di condurre una vita normale.

