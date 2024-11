Fa il gesto delle 4 dita mentre cammina con un uomo: 40enne salvata da un "angelo in divisa". A Ore 14 la storia di una tentata violenza sessuale sventata

Violenza sulle donne, l'angelo in divisa salva una donna di 40 anni. L'Arma lancia l'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica: il 25 novembre le caserme si coloreranno di arancione



Luciana Zarra, 36 anni, e appuntato all'aliquota della pattuglia mobile di zona del comando compagnia di carabinieri di Roma centro, è stata ospite oggi pomeriggio a Ore 14, il programma di cronaca condotto da Milo Infante su Rai2. In studio anche il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. Zarra ha preso parola per raccontare come il 2 novembre mentre era in servizio di pattuglia alla stazione Termini di Roma, insieme ai colleghi, ha salvato una ragazza da un tentativo di violenza sessuale.



In foto da sinistra a destra: il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino e l'appuntato Zarra

Quella sera, verso le 201.5, imboccando via Einaudi in direzione Piazza della Repubblica, i militari hanno notato una coppia che fin da subito non li ha convinti. I due stavano camminando sul marciapiede, e lui, un tunisino di 38 anni, teneva stretta la mano della donna, 40enne. Lei però, appena ha visto la pattuglia arrivare, ha cercato di attirare l'attenzione dei militari con il gesto delle quattro dita. Lanciato da una fondazione femminista canadese, il "signal for help", è ormai diventato universalmente noto.

A questo punto, l'appuntato Luciana Zarra ha capito subito che la donna aveva bisogno di aiuto, così è intervenuta e l'ha salvata. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. A seguito della perquisizione, è stata trovato in suo possesso un coltello da cucina.

Durante la trasmissione è stato poi proiettato anche lo spot dell'Arma dei Carabinieri in vista del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La campagna con protagonista il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, punta a sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza. Ma non solo. L'Arma, oltre allo spot, ha deciso di lanciare un'iniziativa comune: lunedì 25 novembre le facciate delle caserme si coloreranno tutte di arancione. Segno che il tema della violenza sta diventando non solo un'emergenza da sanare, bensì una tematica su cui puntare, sensibilizzando e aiutando le donne vittime, che spesso hanno paura di denunciare.

