Virus, grave 38enne di Codogno. ​​​​​​​Moglie positiva, 70 in quarantena

Coronavirus, grave italiano contagiato: in prognosi riservata

È in gravi condizioni l'italiano di 38 anni contagiato dal Coronavirus. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. L'uomo è al momento in prognosi riservata, ricoverato all'ospedale di Codogno, nel lodigiano, e nel frattempo si è riunita l'unità di crisi lombarda per l'analisi della situazione.

CORONAVIRUS, CASO CODOGNO: RICOVERATA ANCHE LA MOGLIE DEL 38ENNE

A quanto si apprende, è stata ricoverata anche la moglie del 38enne risultato positivo al nuovo coronavirus in Lombardia. Mentre l'uomo è in Terapia intensiva a Codogno, la donna è all'ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento nazionale per le bioemergenze insieme all'istituto Spallanzani di Roma.

CORONAVIRUS, SCATTATE VERIFICHE SU CONTATTI 38ENNE RICOVERATO A CODOGNO

Sono in corso le azioni di verifica sui contatti del 38enne risultato positivo al nuovo coronavirus e ricoverato all'ospedale di Codogno, nel Lodigiano. Va infatti ricostruita la rete di persone che lo hanno frequentato nelle ultime settimane e per i contatti scatterà la sorveglianza attiva prevista in questi casi, anche se i test dovessero risultare negativi.

Coronavirus, Lodi: collega in isolamento al Sacco

"E' stato accompagnato all'ospedale Sacco in isolamento" il collega rientrato dalla Cina con cui ha cenato a inizio febbraio l'italiano positivo al Coronavirus ricoverato all'ospedale di Codogno, nel lodigiano. Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera ai microfoni di Rainews. Sono altre due, quindi, le persone ricoverate per un probabile contagio da Coronavirus in Lombardia: entrambe si trovano all’ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento per le epidemie. Una di queste è la moglie del 38enne ricoverato in terapia intensiva a Codogno, nel Lodigiano. L’altro sarebbe un uomo che si è presentato spontaneamente in ospedale con i sintomi di una polmonite: si tratterebbe di un collega che aveva incontrato il primo contagiato nei giorni passati.