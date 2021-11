Volla, rapina in banca: con una ruspa portano via il bancomat

Volla, rapina in banca: con una ruspa asportano la cassa continua. Le strade della città bloccate da camion di traverso per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine

A Volla, in provincia di Napoli, il colpo è avvenuto alle quattro di notte. La cassa continua interna di una banca, in via Rossi, è stata asportata con una ruspa, mentre il muro dell'edificio è stato buttato giù con una pala meccanica. Ignoti, servendosi del mezzo meccanico, avevano asportato la cassa posizionata all'interno dei locali dell'istituto di credito. I militari dell'Arma hanno acquisito immagini dai sistemi di videosorveglianza.

In città le strade, almeno tre in base alle testimonianze, sono state bloccate con dei camion messi di traverso affinché rallentasse l'arrivo delle pattuglie. Il boato enorme nella notte ha svegliato diversi residenti, che lo hanno segnalato sui social.

La banca colpita è la Bper. Ed è la seconda volta che accade. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Torre del Greco. Dalle prime ricostruzioni risulta che la banda, composta da molti uomini, ha agito con sei furgoni portando via i soldi contenuti nella cassa della filiale. In corso le ricerche dei veicoli utilizzati per identificare i rapinatori in fuga.