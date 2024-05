Whoopi Goldberg: "Ho chiesto a Papa Francesco di recitare in Sister Act 3"

Lei è Suor Maria Claretta in Sister Act e con molta audacia ha cercato di coinvolgere il Pontefice nel terzo film della saga. Whoopi Goldberg ha infatti offerto a Papa Francesco un ruolo da guest star d'eccezione in Sister Act 3, sequel del film cult del 1993, che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2025.

È stata la stessa attrice statunitense a fare questa sorprendente rivelazione durante la sua apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon mercoledì scorso, come riporta la stampa americana. L’attrice, che interpreta Suor Maria Claretta sul grande schermo, ha approfittato di un'udienza con il Pontefice per offrirgli un ruolo nel prossimo film Disney+ quando si sono incontrati nell'ottobre del 2023 in Vaticano.

Secondo la 68enne premio Oscar, Papa Francesco è un "fan" del musical che vede la cantante Dolores Van Cartier, toccata dalla grazia, diventare Suor Maria Claretta, l'anima del coro del convento di San Francisco. Non privo di senso dell'umorismo, il Papa avrebbe risposto a questa sfacciata proposta di Whoopi Goldberg. L'attrice, però, non ha rivelato il contenuto della risposta.