Zaki a processo, al via la prima udienza il 14 settembre

Patrick Zaki va a processo. "La prima udienza domani 14 settembre, per la contestazione di uno scritto del 2019 in difesa della minoranza copta", ha annunciato il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury, sulla vicenda sin dall'inizio, e per la quale ha lanciato una campagna per liberare lo studente egiziano iscritto all'università di Bologna.

La notizia dell'apertura del processo contro Patrick in Egitto - commenta - è "uno sviluppo enormemente preoccupante". "Avevamo chiesto al governo italiano per tempo di muoversi", prosegue Noury, "perché temevamo che sarebbe arrivato questo momento. Ora ogni minuto che passa, in cui non si fa nulla per Patrick rischia di essere veramente tempo perso colpevolmente da parte delle istituzioni italiane".

"Come prevedevamo purtroppo, dopo un anno e sette mesi di detenzione preventiva, con l'approssimarsi della scadenza dei 24 mesi previsti dalla procedura egiziana, Patrick va a processo", ricorda Noury, aggiungendo che il tribunale competente sarà quello della città di Mansura, dove il giovane era stato detenuto subito dopo il suo arresto. "Le prove della procura per la sicurezza dello Stato sono segrete, quindi questa accusa apparentemente pare venire fuori dal nulla, ma fa parte di tutto ciò che è stato montato falsamente contro di lui". Zaki è accusato di propaganda sovversiva su Internet e Amnesty lo considera un prigioniero di coscienza.