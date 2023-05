Crozza/Salvini sul presidenzialismo “Sì, ai presidenzialismi di condominio”

Nell’ultima puntata di stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni di un Matteo Salvini sempre più attratto dalle piccole realtà locali: “Presidenzialismo sì, ma di condomini perché l’alternativa è restare chiusi in casa, perché oggi ci sono i Glovo, i Netflix, gli Amazon, i Youporn, i pornhub, i tinder, i kinder e quindi faccio la spesa da casa, mangio da casa, studio da casa, leggo da casa, pulisco la casa da casa… e ti dimentichi che fuori da casa c’è il mercato dove trovi un sorriso, un amico, una banana. Soprattutto trovi l’anziano che mi ferma per chiedermi ‘ma Ministro i vigili di quella parrocchia dove c’era dentro la gelateria, che si è sposata poi con un fruttivendolo, hanno fatto figli, gelato, fruttivendolo?’ Ecco perché io dico sì al presidenzialismo che impedisce ai rincoglioniti anziani di girare per i mercati a farmi domande che mi sono inventato adesso perché spesso mi dimentico di quello che sputo fuori dal mio cervello io voglio che il mio cervello duri almeno cinque anni e sia votato dagli italiani, quindi presidenzialismo del mio cervello… sì! Ma con l’autonomia di dire in fila: condominio, gelateria, casa, vigili, banana. Ho dimenticato qualcosa? No! Perché vado al terzo piano, citofono. Allora voglio dire: citofono, angioletto, costina di maiale. Io poi mi dimentico.”

