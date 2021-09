A Fieramilanocity nuovo appuntamento con Miart

Arrivata alla venticinquesima edizione Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano, si apre il 17 settembre e fino a domenica 19 ospita 142 gallerie da 19 Paesi, oltre all’Italia, suddivise in 5 sezioni - Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades, Generations - per artisti contemporanei affermati, maestri moderni, artisti emergenti, decadi e nuove generazioni.

Il titolo per la rassegna 2021 - in concomitanza con la Milano Art Week - "Dismantling the silence" si riferisce all’omonima raccolta di versi scritta dal poeta statunitense Charles Simić di origine serba, e celebra i cinquant’anni dalla sua pubblicazione.

Nuovo direttore artistico, Nicola Ricciardi afferma di puntare non sulla quantità di pubblico, ma sulla qualità con l’obiettivo di ricostruire nuove relazioni e infondere sul mercato un sentimento di fiducia. “Mi piacciono le sfide e mi piace complicarmi la vita”, confida.





Rispetto agli anni precedenti – a parte l’edizione online del 2020 causa pandemia – si è alleggerito l’allestimento: al primo piano del padiglione si cammina tra larghi corridoi più vivibili e spaziosi che permettono un’ampia visione degli spazi espositivi, un terzo del quale è destinato a gallerie straniere.

Novità la piattaforma digitale miart digital, suddivisa in aree tematiche, che offrirà l’opportunità al pubblico di tutto il mondo – fisicamente non presente – di esplorare le opere esposte ed entrare in dialogo immediato con i galleristi attraverso una chat dedicata.

Previsto inoltre un collegamento web diretto con Investec Cape Town Art Fair, la fiera d’arte sudafricana organizzata da Fiera Milano, che si svolgerà esclusivamente in digitale durante gli stessi giorni di miart (17-19 settembre 2021).

Miart : 17-19 settembre 2021

Fieramilanocity - padiglione 4

Ingresso gate 4 - viale Scarampo, angolo via Colleoni

Protocollo COVID-19 per l'accesso alla manifestazione: i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online. In fase di acquisto verrà richiesto di indicare il giorno e la fascia oraria in cui si intende visitare la fiera.

Intero: €15,00 - Ridotto: 12,00

Orari: venerdì 17 e sabato 18: ore 11.30 – 20.00; domenica 19: ore 11.00 – 19.00