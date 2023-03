Affaritaliani.it sale in cattedra: lezione di Perrino all'Università LUM

Affaritaliani.it sale di nuovo in cattedra: il direttore Perrino porterà la storia della nostra testata alla LUM di Bari

Venerdì 24 marzo il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino terrà una lezione su "Il Giornalismo online" presso l'Università LUM di Bari. Un'occasione per descrivere e raccontare la nascita, l'evoluzione e l'organizzazione odierna della nostra testata, la prima a nascere direttamente sul web nel lontano 1996. La lezione s'inserirà nel corso di alta formazione di Giornalismo Economico e Comunicazione d’Impresa organizzato dalla School of Management della LUM. Il video della lezione sarà pubblicato in differita sull'homepage di Affaritaliani.it nel corso della giornata.

"Informare e comunicare correttamente e in modo efficace ha sempre più un valore strategico nel mondo globalizzato. Specie in un campo come quello economico, in cui un buon giornalismo e una buona comunicazione d’impresa sono fondamentali per ogni azienda e ogni territorio", si legge nella nota diramata dall'Ateneo.

L'obiettivo del corso è infatti quello di "offrire strumenti teorici e pratici", fornendo ai partecipanti "tutto il know how di un buon giornalismo economico e di una buona comunicazione di impresa, anche grazie a esperienze dirette e pratiche in aziende".

Il corso, ricorda ancora la nota, "è destinato a laureati, giornalisti, esperti di comunicazione e dei social media, manager, Dirigenti della PA, amministratori pubblici". Mentre la metodologia didattica "comprende metodi attivi di insegnamento che stimolano una proficua dinamica individuale e di gruppo: discussione di casi aziendali, esercitazioni, role playing e simulazioni, testimonianze aziendali e company visit".

Come è strutturato il corso di Alta Formazione in Giornalismo Economico della LUM di Bari

Nello specifico, il corso ha una durata di 100 ore così ripartite: 40 ore di attività didattica, 40 ore di attività pratica e 20 ore di Project Work.

Tra i docenti professionisti spiccano diversi volti affermati del mondo dell’informazione e manager come lo scrittore e giornalista Pino Aprile; Alberto Costantiello, docente LUM e coordinatore scientifico del corso; il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis; il direttore di Rai 3 Franco Di Mare; il caporedattore del TgR-Puglia Giancarlo Fiume; il rettore dell’Università LUM Antonello Garzoni.

Ma anche Franco Giuliano, giornalista e Direttore Scientifico del Corso; il direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno Oscar Iarussi; Raffaele Lorusso, giornalista e segretario FNSI; il direttore responsabile di Telenorba Vincenzo Magistà; il direttore de Il Quotidiano del Sud Roberto Napoletano; il giornalista e saggista Michele Partipilo; il giornalista e saggista Lino Patruno; il caporedattore del Corriere del Mezzogiorno Michele Pennetti.

E ancora il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino; il vicedirettore di Rai 3 Sigfrido Ranucci; Piero Ricci, giornalista e presidente Ordine Giornalisti Puglia e Vincenzo Rutigliano, giornalista de Il Sole 24 Ore.