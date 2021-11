“Angeli e guerrieri del cinema”. La quarta parte al MAXXI di Roma

Nell'ultimo capitolo riflessioni e riletture più profonde della storia del Novecento







Ecco la quarta parte della retrospettiva dedicata a Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Premio FIAF 2015, che si inaugura al MAXXI il 16 novembre. Sì intitola “Iperboli”, la quarta parte della retrospettiva “Angeli e guerrieri del cinema”, che celebra il duo artistico Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Premio FIAF 2015 per il cinema.

La rassegna dei film inizierà al museo MAXXI di Roma il 16 novembre e si concluderà il 12 dicembre 2021.



La brochure con tutte le informazioni e tante immagini





L’ultimo capitolo della rassegna raccoglie alcune delle riflessioni e riletture più profonde della storia del Novecento, dai totalitarismi alle conquiste degli imperi coloniali.



videogallery – ingresso libero

a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Irene de Vico Fallani

La camera analitica, inventata dagli artisti, ha indagato nel corso degli anni centinaia di pellicole amatoriali, di documentazione, propaganda, recuperate in archivi storici come quello di Luca Comerio, cineasta ufficiale della Grande Guerra. Le opere Diario Africano e Visioni del Deserto mostrano lo sguardo sul ‘diverso’ dei primi esploratori europei in viaggio in Africa, genesi di una conquista inarrestabile di popoli e territori di cui il film Images d’Orient – Tourisme Vandale, ci racconta le conseguenze più estreme.

Gli altri film, narrazioni diverse della dittatura nella prima metà del Novecento, riportano nel presente i tanti volti del potere e della violenza, storie poco conosciute come le atrocità del colonialismo italiano in Etiopia, l’invasione dei Balcani da parte delle truppe naziste e la perdita della libertà di espressione sotto la dittatura di Stalin. Queste immagini, lente e contrastanti, poetiche e brutali al tempo stesso, trovano una chiave di lettura nell’opera Animali Criminali, nella sua rappresentazione metaforica dell’indole umana e della legge del più forte.