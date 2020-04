Ascolti TV, "La casa di carta" la serie più guardata al mondo

Ascolti tv di oggi: sul podio "La casa di carta", la serie più vista al mondo

Il successo de "La casa di carta", serie tv spagnola arrivata alla sua quarta stagione, è planetario. Lo confermano i dati di Parrot Analytics, azienda che analizza le performance dei prodotti audiovisivi in tutto il mondo.

Lo studio di Parrot Analytics è rafforzato anche da quanto scritto da Tv Time, piattaforma di monitoraggio per TV e film su iOS, Android e Web, che ha confermato come le avventure del Professore, Tokyo, Lisbona e gli altri, siano state le più viste nell'ultima settimana. La parte 4 della serie è uscita lo scorso 3 aprile e dopo aver conquistato i vertici della top ten Netflix di tutto il mondo è stata "31,75 volte più richiesta rispetto alla media delle grandi serie a livello globale". Il confronto è fatto con saghe altrettanto popolari quali: Game of Thrones, The Walking Dead, Brooklyn Nine-Nine e Westworld, scrive Parrot Analytic.

Ascolti TV, La casa de papel è fenomeno mondiale

Se comparato ai primi tre giorni dal debutto della terza stagione, l'incremento delle richieste per vedere la quarta parte nello stesso periodo è del 36,6%. Tenendo presente soltanto i primi due giorni, quindi dal 3 al 5 aprile, la serie è stata più richiesta nelle Filippine, negli Usa, in Francia e in Italia di quanto non sia stata in Spagna. Per quanto riguarda il 'Binge Report' di Tv Time, classifica stilata in base ai dati forniti dal Binge Watching, la pratica di divorare le serie in un'unica giornata, la serie è stata la prima nella settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile. A vedere la serie un episodio dopo un altro sono stati centinaia e centinaia di persone. Il dato di 'Binge Session' dell'app Tv Time tiene presente soltanto la visione di 4 o più episodi visti di fila in un solo giorno e lo 'Share of Bingers' è del 16,75% nei primi due giorni dalla sua uscita. Elite, al secondo posto della stessa classifica, ha una percentuale pari al 2,05%.